Pasquale non ce l' ha fatta | è morto l' operaio caduto da un' impalcatura del Vulcano Buono
Non ce l'ha fatta Pasquale Fiore Iliceto, l'operaio di 53 anni caduto lo scorso 7 ottobre da un'impalcatura di un negozio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola. Il lavoratore, originario di Lucera, in provincia di Foggia, era ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli per le gravi ferite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
