Partorire a Gaza durante la guerra
Glores, doula milanese, e Nesreen, farmacista di Gaza, si sono domandate cosa significasse rimanere incinta e partorire durante la guerra. Quando non hai un posto dove trovare protezione, gli ospedali non sono più un presidio sicuro e puoi perdere da un momento all’altro parenti e amici sotto ai. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
