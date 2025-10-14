Partono i lavori per la nuova ' bretella' di Punta Marina | 4 rotonde e una nuova strada per snellire il traffico
Sono iniziate le opere di cantierizzazione del Gruppo Ritmo per il nuovo tratto di strada da 1,5 km che congiungerà via Trieste a viale dei Navigatori, rendendo così più agevole il percorso verso Marina di Ravenna per tutti i ravennati. Si tratta della nuova bretella di Punta Marina, che creerà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Altre letture consigliate
- Partono i lavori - Di asfaltatura in viale Trieste. #rovigo #strade #asfaltatura - facebook.com Vai su Facebook
Rubicone, slittano i tempi del fine lavori per la bretella via Emilia - casello A14 - Bretella di collegamento dalla via Emilia al casello A14, comunicati i nuovi tempi di fine lavori e di apertura dell’innovativo collegamento. Si legge su corriereromagna.it
Ferrovie, aggiudicati 1,6 miliardi di lavori sulla Salerno-Reggio per la bretella a Cosenza - Una nota spiega il dettaglio dell’intervento: “Prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario con caratteristiche AV/AC della lunghezza di 22 chilometri, di cui circa 17 in galleria e i ... Scrive repubblica.it