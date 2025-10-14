Parto in casa tra guru bufale e regole vecchie di quasi 40 anni | i rischi e i costi

La chiamano “nascita rispettata”. È il parto in casa. Non per via di un travaglio improvviso che rende impossibile la corsa in ospedale, ma come scelta consapevole, oltre che come diritto, delle coppie. La legge garantisce infatti la possibilità di dare alla luce un bambino anche tra le mura. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La tragedia di una neonata deceduta dopo un parto in casa a Borso del Grappa. Disposta autopsia, indagate due ostetriche per omicidio colposo. - facebook.com Vai su Facebook

Crisi respiratoria dopo il parto in casa, morta una neonata #ANSA - X Vai su X

Parto in casa tra guru, bufale e regole vecchie di quasi 40 anni: i rischi e i costi - Il Tribunale di Monza ha condannato un’ostetrica per la morte di un neonato. Riporta bresciatoday.it

Guru, costi stellari e cordoni non tagliati: i rischi del parto in casa (un bimbo è morto in Brianza) - Un’ostetrica è stata recentemente condannata per la morte di un neonato avvenuta durante un parto in casa in Brianza. Riporta monzatoday.it

“Ha ucciso un neonato”: arrestata “Bibi”, l’ostetrica “senza filtri” guru del parto in casa e star dei social - Oyebola “Bibi” Coxon, 35 anni, l’ostetrica originaria di Mantova diventata una guru del parto in casa e una star sui social con il nome di Enrica Kupe e il soprannome di “ostetrica senza filtri”, è ... ilfattoquotidiano.it scrive