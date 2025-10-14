Partita Italia-IsraeleUdine è blindata

Servizitelevideo.rai.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.55 Massima allerta a Udine. Rafforzate le misure di sicurezza per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio Italia-Israele di stasera alle 20.45. Unità anti-bomba schierate all'esterno dello stadio e cecchini sono situati sui tetti nelle zone a rischio. Attenzione alta anche per il corteo Pro Pal. Confermata la presenza degli agenti del Mossad, che scortano ovunque la squadra e i dirigenti israeliani. Coinvolti i mezzi blindati dell'esercito, che si aggiungono alla normale sorveglianza, per un totale di 1.000 unità impiegate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

partita italia israeleudine 232Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... fanpage.it scrive

partita italia israeleudine 232Italia-Israele: alta tensione a Udine, la partita per andare ai Mondiali tra corteo pro Pal e richieste di boicottaggio - Israele: alta tensione a Udine, la partita per andare ai Mondiali tra corteo pro Pal e richieste di boicottaggio ... Da msn.com

Italia-Israele a Udine, partita blindata: allerta massima, controlli antiterrorismo e stadio semivuoto. Ci sarà anche il Mossad - La partita come &#232; "ad altissimo rischio". Da eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Partita Italia Israeleudine 232