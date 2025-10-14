Partita Italia-IsraeleUdine è blindata
17.55 Massima allerta a Udine. Rafforzate le misure di sicurezza per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio Italia-Israele di stasera alle 20.45. Unità anti-bomba schierate all'esterno dello stadio e cecchini sono situati sui tetti nelle zone a rischio. Attenzione alta anche per il corteo Pro Pal. Confermata la presenza degli agenti del Mossad, che scortano ovunque la squadra e i dirigenti israeliani. Coinvolti i mezzi blindati dell'esercito, che si aggiungono alla normale sorveglianza, per un totale di 1.000 unità impiegate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nel giorno della (contestata) partita tra Italia e Israele, sotto la sede della Figc spunta “The Bloody Match”, la nuova opera dell’artista Laika comparsa in via Giulio Caccini, a Roma. L'articolo continua sul sito de L'Espresso - X Vai su X
La partita e il corteo, è il giorno di Italia-Israele a Udine: tutte le zone rosse, cosa c’è da sapere - L'articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Italia-Israele oggi alle qualificazioni Mondiali, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita - L'Italia torna in campo con Israele dopo la vittoria sull'Estonia: a Udine si gioca una partita delicatissima per la Nazionale di Gattuso ... fanpage.it scrive
Italia-Israele: alta tensione a Udine, la partita per andare ai Mondiali tra corteo pro Pal e richieste di boicottaggio - Israele: alta tensione a Udine, la partita per andare ai Mondiali tra corteo pro Pal e richieste di boicottaggio ... Da msn.com
Italia-Israele a Udine, partita blindata: allerta massima, controlli antiterrorismo e stadio semivuoto. Ci sarà anche il Mossad - La partita come è "ad altissimo rischio". Da eurosport.it