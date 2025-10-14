Partita Italia-IsraeleUdine è blindata

17.55 Massima allerta a Udine. Rafforzate le misure di sicurezza per la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio Italia-Israele di stasera alle 20.45. Unità anti-bomba schierate all'esterno dello stadio e cecchini sono situati sui tetti nelle zone a rischio. Attenzione alta anche per il corteo Pro Pal. Confermata la presenza degli agenti del Mossad, che scortano ovunque la squadra e i dirigenti israeliani. Coinvolti i mezzi blindati dell'esercito, che si aggiungono alla normale sorveglianza, per un totale di 1.000 unità impiegate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it