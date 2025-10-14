Partita di ragazzini interrotta il Levane non ci sta | Inaccettabile metterci alla berlina

L'Atletico Levane Leona non ci sta. E smentisce la ricostruzione dei fatti relativi alla partita di sabato scorso, categoria Giovanissimi B, interrotta anzitempo perché l'allenatore della Fortis Arezzo ha ritirato la propria squadra dal campo. "I nostri avversari avevano messo in crisi l'arbitro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

