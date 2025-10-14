Partinico la consigliera Marika Giannola aderisce a Fratelli d’Italia

Palermotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Accogliamo con entusiasmo nel nostro partito il consigliere comunale di Partinico, Marika Giannola”, ha dichiarato il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Raoul Russo. L’adesione è stata formalizzata ieri alla presenza del commissario regionale del partito, Luca Sbardella.“Questa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

