14 ott 2025

L’INTERVISTA. Silvia Alessi è una fotografa bergamasca: espone il suo progetto «The Cut» a «Fotografica 2025» all’ex monastero del Carmine. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Parrucchiera a Pedrengo, le sue foto su «The Guardian» e «Washington Post». In Città Alta la mostra che racconta il coraggio delle ragazze afghane

