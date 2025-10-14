Parole Manifeste al via la stagione di prosa del Teatro Filarmonico di Piove di Sacco
Dieci le serate di prosa, cinque domeniche a teatro per le famiglie per la stagione invernale del Teatro Filarmonico. Tra in nomi più importanti in scena Isabella Ragonese, Lodo Guenzi, Rodrigo d’Erasmo. Una nuova vetrina per compagnie under 35 (Piove di Sacco, Padova, 14 ottobre 2025) Il Teatro. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
