Parmigiano Reggiano fake 2 prodotti rimossi dalla fiera in Germania

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Reggio Emilia, 14 ottobre2025 – Anche l’edizione 2025 di Anuga, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food & beverag e, segna un nuovo intervento del Consorzio del ‘re dei formaggi’ a tutela della Dop italiana contro la presenza di falso Parmigiano Reggiano. Non è la prima volta che, nel corso di questa fiera, il Consorzio ha individuato casi di illecito, in particolare di usi di nomi evocativi della Dop vietati all’interno dell’Ue, dove, grazie a un regolamento dell’Unione Europea che fornisce un’ampia protezione alle Ig e a diverse sentenze della Corte di Giustizia Ue, prodotti non conformi al disciplinare della Dop ‘Parmigiano Reggiano’ che recano tali nomi non possono assolutamente essere commercializzati né pubblicizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parmigiano reggiano fake 2 prodotti rimossi dalla fiera in germania

© Ilrestodelcarlino.it - “Parmigiano Reggiano fake”, 2 prodotti rimossi dalla fiera in Germania

Approfondisci con queste news

parmigiano reggiano fake 2Il Consorzio Parmigiano Reggiano ottiene la rimozione di due prodotti fake alla fiera Anuga di Colonia - Nuovo intervento del Consorzio del Parmigiano Reggiano alla fiera Anuga 2025 di Colonia per tutelare la denominazione d’origine protetta contro l’uso improprio del nome “Parmesan”. Riporta foodaffairs.it

parmigiano reggiano fake 2Parmigiano Reggiano fake in una fiera tedesca: il Consorzio fa rimuovere due prodotti - Un episodio che riaccende, purtroppo, il tema della tutela delle Dop e del mercato miliardario dei falsi “P ... Lo riporta italiaatavola.net

PARMIGIANO REGGIANO 'FAKE' A FIERA ANUGA DI COLONIA (1) - Reggio Emilia, 13 ott – Anche l’edizione 2025 di Anuga, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food & beverage, segna un nuovo intervento del Consorzio del Parmigiano Reggian ... Segnala 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Parmigiano Reggiano Fake 2