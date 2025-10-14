Reggio Emilia, 14 ottobre2025 – Anche l’edizione 2025 di Anuga, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food & beverag e, segna un nuovo intervento del Consorzio del ‘re dei formaggi’ a tutela della Dop italiana contro la presenza di falso Parmigiano Reggiano. Non è la prima volta che, nel corso di questa fiera, il Consorzio ha individuato casi di illecito, in particolare di usi di nomi evocativi della Dop vietati all’interno dell’Ue, dove, grazie a un regolamento dell’Unione Europea che fornisce un’ampia protezione alle Ig e a diverse sentenze della Corte di Giustizia Ue, prodotti non conformi al disciplinare della Dop ‘Parmigiano Reggiano’ che recano tali nomi non possono assolutamente essere commercializzati né pubblicizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Parmigiano Reggiano fake”, 2 prodotti rimossi dalla fiera in Germania