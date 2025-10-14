Parmigiano Reggiano fake 2 prodotti rimossi dalla fiera in Germania
Reggio Emilia, 14 ottobre2025 – Anche l’edizione 2025 di Anuga, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food & beverag e, segna un nuovo intervento del Consorzio del ‘re dei formaggi’ a tutela della Dop italiana contro la presenza di falso Parmigiano Reggiano. Non è la prima volta che, nel corso di questa fiera, il Consorzio ha individuato casi di illecito, in particolare di usi di nomi evocativi della Dop vietati all’interno dell’Ue, dove, grazie a un regolamento dell’Unione Europea che fornisce un’ampia protezione alle Ig e a diverse sentenze della Corte di Giustizia Ue, prodotti non conformi al disciplinare della Dop ‘Parmigiano Reggiano’ che recano tali nomi non possono assolutamente essere commercializzati né pubblicizzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Fake #ParmigianoReggiano alla Fiera Anuga di Colonia: il Consorzio ottiene la rimozione di una salsa “Garlic parmesan flavored sauce” e di un prodotto “Parvegano” @theonlyparmesan - X Vai su X
Festa del Cioccolato 2025 SESTOLA Perché alla fine il Parmigiano Reggiano sta bene dappertutto Grazie a chi ha riempito questa domenica d'autunno ? - facebook.com Vai su Facebook
Il Consorzio Parmigiano Reggiano ottiene la rimozione di due prodotti fake alla fiera Anuga di Colonia - Nuovo intervento del Consorzio del Parmigiano Reggiano alla fiera Anuga 2025 di Colonia per tutelare la denominazione d’origine protetta contro l’uso improprio del nome “Parmesan”. Riporta foodaffairs.it
Parmigiano Reggiano fake in una fiera tedesca: il Consorzio fa rimuovere due prodotti - Un episodio che riaccende, purtroppo, il tema della tutela delle Dop e del mercato miliardario dei falsi “P ... Lo riporta italiaatavola.net
PARMIGIANO REGGIANO 'FAKE' A FIERA ANUGA DI COLONIA (1) - Reggio Emilia, 13 ott – Anche l’edizione 2025 di Anuga, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food & beverage, segna un nuovo intervento del Consorzio del Parmigiano Reggian ... Segnala 9colonne.it