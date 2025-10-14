Parità salariale lontana Le donne guadagnano il 18,3 per cento meno
In provincia di Varese le donne in media guadagnano il 18,3% in meno rispetto agli uomini. A tanto ammonta il gender pay gap, il divario di retribuzione tra i due generi. Il Varesotto fa meglio della media lombarda, che è intorno al 21%, e si classifica al 4° posto in regione: solo Pavia, Cremona e Lodi hanno una percentuale più bassa. Ma la strada verso la parità salariale è ancora lunga, se si considera che questo delta si ritrova in tutti i livelli occupazionali. Dirigenti, quadri, impiegati e operai: in ciascuna categoria sono sempre gli uomini a essere pagati di più. I dati sono stati diffusi a Villa Recalcati durante l’evento “Gender Pay Gap e Direttiva Ue: nuove sfide per l’equità retributiva“, promosso dalla consigliera di parità della Provincia Anna Danesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
