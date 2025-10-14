Parigi si conferma la capitale della moda e la regina delle Fashion Week PE 2026

Un’analisi di Onclusive ha confermato regina capitale della moda, almeno per quanto riguarda queste Fashion Week PE 2026. Infatti, secondo i dati riportati, sulle quattro principali Fashion Week ( New York, Londra, Milano e Parigi) per la stagione Primavera-Estate 2026, Parigi conquista il mercato insieme alle sue case di alta moda. Che dominano ampiamente il panorama non solo mediatico ma anche digitale, mentre le altre capitali restano un passo indietro. Parigi è la regina delle Fashion Week PE 2026. La Paris Fashion Week (PFW) ha raggiunto 25,5 milioni di menzioni sui social media (like, post, commenti, hashtag). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

