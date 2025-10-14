Parigi si conferma la capitale della moda e la regina delle Fashion Week PE 2026
Un’analisi di Onclusive ha confermato regina capitale della moda, almeno per quanto riguarda queste Fashion Week PE 2026. Infatti, secondo i dati riportati, sulle quattro principali Fashion Week ( New York, Londra, Milano e Parigi) per la stagione Primavera-Estate 2026, Parigi conquista il mercato insieme alle sue case di alta moda. Che dominano ampiamente il panorama non solo mediatico ma anche digitale, mentre le altre capitali restano un passo indietro. Parigi è la regina delle Fashion Week PE 2026. La Paris Fashion Week (PFW) ha raggiunto 25,5 milioni di menzioni sui social media (like, post, commenti, hashtag). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Francia, governo Lecornu 2 conferma Economia ed Esteri: il prefetto di Parigi all'Interno #Francia #lecornu #12ottobre - X Vai su X
L'assessore regionale al Turismo a TN24: "Il riconoscimento ottenuto a Parigi dagli hotel di #taormina conferma la #Sicilia come destinazione d’élite, capace di promuovere e valorizzare l’esperienza turistica del viaggiatore". LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com Vai su Facebook
Paris Fashion Week: i look delle celeb alle sfilate - Insomma, la Paris Fashion Week si conferma non solo il palcoscenico delle maison, ma anche il luogo in cui le star dettano il mood della stagione con look da ammirare e, perché no, da copiare. Secondo grazia.it
I felici debutti di Parigi e un grande ritorno a Londra - La settimana della moda della capitale francese si è chiusa con l’attesissimo debutto di Matthieu Blazy da Chanel, con la collezione ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
La moda si sposta a Parigi: apre l’eleganza lirica e sensuale di Saint Laurent - Pelle nera, forme opulente e colori intensi per Anthony Vaccarello, in un giardino di ortensie con lo sfondo della Tour Eiffel ... Si legge su ilsole24ore.com