Parigi frena sulle pensioni | Lecornu cede ai socialisti e congela la riforma
Era nell’aria il dietrofront sulla riforma delle pensioni visto che il Partito socialista aveva annunciato una mozione di censura stasera, qualora Sébastien Lecornu avesse deciso di andare avanti con la riforma. Poco prima del discorso del premier all’Assemblea nazionale, i socialisti avevano comunicato le loro richieste: «Sospensione immediata e completa della riforma delle pensioni», «deroga all’articolo 49.3» per permettere il voto sulle misure di giustizia fiscale e «l’allentamento della traiettoria finanziaria». Con il Ps, decisivo per la tenuta del governo, già quindi pronto a voltargli le spalle, Lecornu ha aggirato l’ostacolo, annunciando: «Proporrò al Parlamento fin dall’autunno, che sia sospesa la riforma del 2023 fino alle elezioni presidenziali, non ci sarà nessun aumento dell’età pensionabile da ora fino a gennaio 2028, come ha ulteriormente chiesto ieri il sindacato Cfdt». 🔗 Leggi su Panorama.it
