Parigi cambia sede del Masters 1000 | Speriamo che Sinner venga
Il torneo indoor, in programma dal 27 ottobre, si trasferisce da Bercy all'Arena della Defense, con un centrale da 17500 posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#reazioneacatena scusate ma quando viene pronunciata « Newyork » può essere una parola sola come Parigi, Bruxelles, no ? Anche se non cambia assolutamente niente per queste brave concorrente - X Vai su X
Da Roma a Parigi la storia non cambia: sei un turista? Paghi di più. Il servizio di Jimmy Ghione #Striscialanotizia - facebook.com Vai su Facebook
'Genocide Airlines', imbrattata la sede di El Al a Parigi - ''Genocide Airlines'': a Parigi la sede della compagnia aerea israeliana El Al è stata imbrattata di pittura rossa e slogan ostili a Israelie. Scrive ansa.it