Parigi cambia sede del Masters 1000 | Speriamo che Sinner venga

Gazzetta.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il torneo indoor, in programma dal 27 ottobre, si trasferisce da Bercy all'Arena della Defense, con un centrale da 17500 posti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

