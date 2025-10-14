Parco di Himera Solunto e Iato | nasce la prima guida archeologica realizzata sotto forma di favola

Nasce la prima guida archeologica siciliana dedicata ai più giovani, realizzata sotto forma di favola scientifica e dedicata al Parco di Himera, Solunto e Iato. Un progetto innovativo che unisce divulgazione e creatività, intrecciando personaggi di fantasia e avventure coinvolgenti con la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Una mascotte guiderà gli studenti per conoscere la storia del territorio. Al Parco archeologico di Himera arriva la mascotte Imerino. Questa e tutte le altre mascotte, di tre siti archeologici, saranno presentate venerdì 17 ottobre alle ore 10:00 presso il Museo Pirr - facebook.com Vai su Facebook

Parco di Himera, Solunto e Iato: nasce la prima guida archeologica realizzata sotto forma di favola - Nasce la prima guida archeologica siciliana dedicata ai più giovani, realizzata sotto forma di favola scientifica e dedicata al Parco di Himera, Solunto e Iato. Secondo mondopalermo.it

Teatro: Rassegna "La bellezza" tra Solunto e Himera - Il Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato, istituito di recente, grazie a un contributo dell'Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all'Identità Siciliana, continua la sua attività di ... Da ansa.it

Teatro: l'Elettra di Sofocle a Monte Jato, Solunto e Himera - Dal 12 al 19 settembre si svolgerà nella cornice dei Parchi Archeologici di Monte Iato, Solunto e Himera la rassegna di spettacoli classici del dramma antico I Teatri di Pan che vedrà la messa in ... Come scrive ansa.it