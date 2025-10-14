Parco del Mare il municipio in pressing su Falconi | chiesto l’avvio del percorso partecipativo

Romatoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio straordinario sul “Parco del Mare”, richiesto dalle opposizioni municipali, non è stato ancora convocato. L’esigenza di maggiori informazioni, espressa dalle associazioni ambientaliste del territorio, è però ancora avvertita. Ed anche tra le fila della maggioranza c’è chi spinge per. 🔗 Leggi su Romatoday.it

