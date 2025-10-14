Parcheggi eventi manutenzione | manca una visione per il centro

Una petizione da oltre 800 sottoscrizioni per migliorare il centro storico faentino. Possibilmente per spronare gli amministratori attuali e futuri su una visione del centro di Faenza differente da quella attuale. Il risultato dell’iniziativa, lanciata su change.org dal ‘ Gruppo Blu ’, un comitato composto da professionisti, imprenditori, abitanti e abituali frequentatori del centro che hanno "a cuore la città", è stato presentato ieri a palazzo Manfredi, in un incontro in cui sono stati delineati anche gli indirizzi futuri del percorso partecipativo. Insieme ai promotori, Laura Ferrari e Cesare Reggiani, ieri si contava anche la presenza di diversi sostenitori della petizione e nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati i punti focali delle richieste presentate agli amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Parcheggi, eventi, manutenzione: manca una visione per il centro"

AVVISO ? Si comunica che gli uffici di Pesaro Parcheggi saranno CHIUSI lunedì 20/10/2025 per manutenzione interna dei locali Restano attivi H24 i servizi online (sito web, app) di acquisto e rinnovo di abbonamenti di sosta e permessi giornalieri Z.T.L. ?

"Parcheggi, eventi, manutenzione: manca una visione per il centro" - Il 'Gruppo Blu', composto da professionisti, imprenditori e residenti, ha lanciato una petizione da 800 firme.

Ambrosini: "Manca manutenzione". Cede la trave nel parcheggio . Danni all'auto di un comunale - "Si informa che a seguito di problematiche verificatesi in una trave presso il parcheggio fotovoltaico della sede comunale è stata disposta la chiusura temporanea dei parcheggi della stessa tipologia ...

Massa, 315mila euro per Eventi Turistici e Culturali e 860mila per Nuovi Parcheggi - Il Comune di Massa stanzia risorse per eventi turistici, manutenzione scuole e verde, asfaltatura strade e due opere pubbliche attese: parcheggi a Marina di Massa e raddoppio parcheggio in via ...