Paperdi JuveCaserta 2021 dopo il blitz di Ferrara si torna già in campo

Tempo di lettura: 3 minuti Neppure il tempo di metabolizzare il successo ottenuto a Ferrara che già si torna in campo domani, mercoledì 15 ottobre, per la quinta giornata del girone di andata del campionato di serie B nazionale, primo turno infrasettimanale di stagione. Al palaPiccolo arriva la Virtus Imola, attualmente ferma a quota due punti grazie al successo ottenuto a spese del Fabriano nella seconda giornata. Gli imolesi hanno già osservato il turno di riposo e sono reduci dalla sconfitta rimediata domenica scorsa nel derby cittadino. « Il nostro primo pensiero – sottolinea coach Lino lardo – è innanzitutto quello di recuperare energie dopo la impegnativa partita di Ferrara, da dove siamo rientrati a tarda notte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

