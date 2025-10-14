Paparesta | Calciatori in sala Var? Idea complessa ma non da bocciare L’Aia non riesce ad autogestirsi

L’ex fischietto Gianluca Paparesta si è soffermato sulle principali vicende del mondo arbitrale ai microfoni di Tmw Radio. Le parole di Paparesta. Che bilancio fa del Var? Dove si può migliorare? «Il Var ha innanzitutto portato ad una sensibile riduzione degli errori. per quanto riguarda le decisioni più importanti, legate per esempio ai calci di rigore, bisogna chiarire il protocollo e capire quando si può e quando non si può intervenire. Penso che si stia deresponsabilizzando un po’ troppo l’arbitro, il quale ora tende più a non fischiare perché sa che alle proprie spalle c’è il Var. Infine servirebbe maggiore uniformità su determinate situazioni». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

