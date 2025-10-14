Il figlio di Bjorn ha vinto la prima partita a Stoccolma, 45 anni dopo l'ultima del padre. Ha l'età di Alcaraz e a inizio carriera sognava il n.1. Ma la storia è ben diversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Papà, tu non capisci niente di tennis". Leo Borg, tennista a modo suo