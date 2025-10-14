Papà tu non capisci niente di tennis Leo Borg tennista a modo suo
Il figlio di Bjorn ha vinto la prima partita a Stoccolma, 45 anni dopo l'ultima del padre. Ha l'età di Alcaraz e a inizio carriera sognava il n.1. Ma la storia è ben diversa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Jannik Sinner incalzato da una domanda sugli sponsor: “Questa frustrazione tu la capisci?” - 0 il proprio match contro Kopriva, concedendo solamente 4 game al tennista ceco. Si legge su fanpage.it