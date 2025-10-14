Papa Leone XIV ringrazia l’Italia e rovescia la retorica della sinistra | Grazie per quanto fate per i migranti
È terminata la visita di stato di Papa Leone XIV al Quirinale. Parole intense sulla pace in Medio Oriente, sulla famiglia, sulle migrazioni e sul ruolo dell’Italia che il Pontefice ha ringraziato sotto vari punti di vista: «Esprimo gratitudine per l’assistenza che questo Paese offre con grande generosità ai migranti, che sempre più bussano alle sue porte. Come pure il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri umani. Si tratta di sfide complesse dei nostri tempi, di fronte alle quali l’Italia non si è mai tirata indietro», ha afferma Leone XIV nel discorso al Quirinale. Parole che saranno maldigerite dalle sinistre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Approfondisci con queste news
Papa Leone XIV in visita di Stato al Quirinale Mattarella: "Due Stati unica possibilità di pace" #EuropeNews - X Vai su X
Le foto del nostro fotografo @dibanezgut al Quirinale per lo storico incontro Mattarella - Papa Leone XIV Leggi su acistampa.com tutti i discorsi della visita ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV da Mattarella: “grazie Governo per sforzi pace a Gaza”/ “Aiutare famiglie e difendere la vita” - I due discorsi, l'appello di pace e il ringraziamento della Chiesa al Governo ... Da ilsussidiario.net
Leone XIV al Quirinale: “Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi” - Leone XIV si è recato questa mattina al palazzo del Quirinale, in occasione della visita ufficiale al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Lo riporta corrierecesenate.it
Papa Leone XIV: “mai strumentalizzare la fede, serve tenerezza di Maria”/ “Accordo Gaza è scintilla di pace” - Papa Leone XIV per il Giubileo della Spritualità di Maria: omelia e Angelus oggi 12 ottobre 2025. Come scrive ilsussidiario.net