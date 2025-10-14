È terminata la visita di stato di Papa Leone XIV al Quirinale. Parole intense sulla pace in Medio Oriente, sulla famiglia, sulle migrazioni e sul ruolo dell’Italia che il Pontefice ha ringraziato sotto vari punti di vista: «Esprimo gratitudine per l’assistenza che questo Paese offre con grande generosità ai migranti, che sempre più bussano alle sue porte. Come pure il suo impegno nella lotta contro il traffico di esseri umani. Si tratta di sfide complesse dei nostri tempi, di fronte alle quali l’Italia non si è mai tirata indietro», ha afferma Leone XIV nel discorso al Quirinale. Parole che saranno maldigerite dalle sinistre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Papa Leone XIV ringrazia l’Italia e rovescia la retorica della sinistra: “Grazie per quanto fate per i migranti”