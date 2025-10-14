Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella presente anche Meloni

Il primo Papa che si recò in visita al Quirinale fu Pio XII, ed il prossimo sarà Leone XIV che andrà oggi in visita dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, come confermato dalla sala stampa della Santa Sede. Il corteo dal Vaticano al Quirinale Da quanto si apprende, il Santo Padre si sposterà dal .

