Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella presente anche Meloni
Il primo Papa che si recò in visita al Quirinale fu Pio XII, ed il prossimo sarà Leone XIV che andrà oggi in visita dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, come confermato dalla sala stampa della Santa Sede. Il corteo dal Vaticano al Quirinale Da quanto si apprende, il Santo Padre si sposterà dal . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche questi approfondimenti
#PapaLeoneXIV, visita ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del #Quirinale Speciale a cura del #TG2000 e di #TV2000 Condotto da Gennaro Ferrara Domani #14ottobre dalle ore 10.15 in diretta Canale 28 157 Sky App # - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - La giornata di #PapaLeoneXIV. Videomessaggio per la Giornata Missionaria Mondiale #13ottobre #PapaLeone #LeoneXIV #Papa #Prevost #GiornataMissionariaMondiale #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Si legge su tg24.sky.it
Papa Leone XIV al Quirinale: il programma dettagliato della visita ufficiale di domani - Culminerà con il discorso nella Sala degli Specchi, subito dopo quello del presidente Mattarella, la visita ufficiale di Papa Leone XIV al presidente della Repubblica Italiana, nel Palazzo del Quirina ... Riporta agensir.it
Incontro Ufficiale tra Leone XIV e il Presidente Mattarella: Un Evento Storico - Il Papa sarà accompagnato da una delegazione di rilievo, composta da figure di spicco della Chiesa cattolica, tra cui i cardinali Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, Matteo Zuppi, presidente ... Si legge su notizie.it