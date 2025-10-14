Papa Leone XIV in visita al Colle | in colloquio con Mattarella su pace famiglia e migranti
La pace è stata il fil rouge dell’incontro al Quirinale tra Papa Leone XIV e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In questo tempo scandito dalla guerra e dalle tensioni, l’impegno al raggiungimento nonché mantenimento della stabilità di un popolo e di uno Stato, si pone alla base di ogni relazione. Il Pontefice e il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Non vogliamo arrenderci a una società dominata dagli oligarchi" | Calo natalità, il Santo Padre: "Aiutare le famiglie" #papaleonexiv Vai su X
Corriere della Sera. . «Rilanciare la soluzione di uno stato per ciascuno per i due popoli l'unica condizione per pace e sicurezza duratura»: lo ribadisce Mattarella durante il suo discorso in occasione della visita al Quirinale di Papa Leone XIV. «Il cessate il fuo - facebook.com Vai su Facebook
La visita di Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella: il videoracconto - (LaPresse) Papa Leone XIV ha incontrato a Roma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, recandosi al Quirinale secondo la tradizione prevista per ... Segnala msn.com
Mattarella accoglie papa Leone XIV, la visita di Stato al Quirinale - Delegazione ufficiale con Tajani e Mantovano all’uscita dal Vaticano, al Colle c’è anche Meloni. Riporta repubblica.it
Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Secondo tg24.sky.it