Papa Leone XIV da Mattarella | Medioriente le sfide complesse del nostro tempo richiedono soluzioni condivise
"Come purtroppo appare evidente, viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che feriscono l'umanità a livello mondiale e richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che, in proposito, desidero richiamare è quello per la pace. Sono numerose le guerre che devastano il nostro pianeta, e guardando le immagini, leggendo le notizie, ascoltando le voci, incontrando le persone che ne sono dolorosamente colpite riecheggiano forti e profetiche le parole dei miei Predecessori". Così Papa Leone XIV, in occasione della visita ufficiale al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale nel rinnovare l'appello "accorato affinché si continui a lavorare per ristabilire la pace in ogni parte del mondo e perché sempre più si coltivino e si promuovano i principi di giustizia, di equità e di cooperazione tra i popoli che ne sono irrinunciabilmente alla base". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: "Non vogliamo arrenderci a una società dominata dagli oligarchi" | Calo natalità, il Santo Padre: "Aiutare le famiglie" #papaleonexiv - X Vai su X
Le foto del nostro fotografo @dibanezgut al Quirinale per lo storico incontro Mattarella - Papa Leone XIV Leggi su acistampa.com tutti i discorsi della visita ufficiale - facebook.com Vai su Facebook
Papa in visita al Quirinale, Mattarella: "Rilanciare soluzione due popoli due Stati". Leone: "Risposte urgenti e lungimiranti" - Prevost: 'Promuovere giustizia ed equità tra i popoli' ... adnkronos.com scrive
Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: non sottovalutare il rischio di assuefazione dell’opinione pubblica alle sofferenze - Il Pontefice rinnova l'appello per la pace mondiale, sottolineando l'importanza del multilateralismo e della cooperazione tra i popoli. Come scrive milanofinanza.it
Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Secondo ilgazzettino.it