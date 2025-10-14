Papa Leone XIV al Quirinale l’incontro con Mattarella
Papa Leone XIV è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Accompagnato da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo, il Pontefice è stato accolto dal Capo dello Stato nel cortile d’Onore. Dopo gli onori, con l’esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano, il Papa e il Presidente della Repubblica hanno raggiunto la sala del Bronzino per le foto ufficiali davanti alle bandiere e la presentazione delle rispettive delegazioni. Quindi si sono recati nello Studio alla Vetrata, per il colloquio privato. Nel frattempo le due delegazioni si sono spostate nella sala del Druso, per il colloquio parallelo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
