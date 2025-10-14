Papa Leone XIV al Quirinale Legame imprescindibile
Papa Leone XIV stamani si è recato in visita al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio tra i due, privato, è durato oltre mezz'ora. "È un privilegio e motivo di grande emozione accoglierla al Quirinale - ha detto Mattarella -. Questa cerimonia vuol suggellare il legame imprescindibile tra santa sede e Italia". Lo scambio dei doni. Il pontefice ha donato al Capo dello Stato un mosaico raffigurante il Colosseo, opera dello Studio del Mosaico Vaticano, e una copia autografata con dedica dell'Esortazione apostolica "Dilexi te". Mattarella, invece, ha regalato al Papa un'acquaforte della seconda metà del XVII secolo, che riproduce la scultura di Alessandro Algardi (1598-1654) per l'altare di San Leone Magno nella Basilica Vaticana, e una biografia di santa Rosa da Lima del 1827. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
