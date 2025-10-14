Papa Leone XIV al Quirinale i Corazzieri a cavallo entrano nel Cortile d' Onore – Il video

Open.online | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente Mattarella nel Cortile d’Onore con gli Onori militari. Al termine dell’esecuzione degli Inni nazionali, pontificio e italiano, il Presidente Mattarella e il Santo Padre hanno raggiunto la sala del Bronzino per la presentazione delle rispettive delegazioni e per la foto davanti alle Bandiere. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

papa leone xiv quirinalePapa Leone XIV al Quirinale: «Grazie all'Italia per l'aiuto ai bambini di Gaza» - E' soprattutto il tema della pace e del multilateralismo il pilastro portante ... Da ilmattino.it

papa leone xiv quirinalePapa Leone XIV al Quirinale: le parole, i gesti - Il Pontefice è arrivato nel Palazzo del Quirinale. Riporta msn.com

papa leone xiv quirinalePapa Leone XIV al Quirinale, i Corazzieri a cavallo entrano nel Cortile d'Onore - (Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Segnala ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Xiv Quirinale