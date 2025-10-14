Papa Leone XIV al Quirinale i Corazzieri a cavallo entrano nel Cortile d' Onore – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente Mattarella nel Cortile d’Onore con gli Onori militari. Al termine dell’esecuzione degli Inni nazionali, pontificio e italiano, il Presidente Mattarella e il Santo Padre hanno raggiunto la sala del Bronzino per la presentazione delle rispettive delegazioni e per la foto davanti alle Bandiere. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
