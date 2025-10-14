Papa Leone XIV stamani si è recato in visita al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il colloquio privato tra i due è durato oltre mezz'ora. "È un privilegio e motivo di grande emozione accoglierla al Quirinale - ha detto Mattarella -. Questa cerimonia vuol suggellare il legame imprescindibile tra santa sede e Italia". Il santo padre nel ringraziare il presidente ha detto che al Quirinale "tanto sono legate la storia della Chiesa cattolica e la memoria di numerosi pontefici”. Lo scambio dei doni. Il pontefice ha donato al Capo dello Stato un mosaico raffigurante il Colosseo, opera dello Studio del Mosaico Vaticano, e una copia autografata con dedica dell'Esortazione apostolica "Dilexi te". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Papa Leone XIV al Quirinale. Gaza e l'Ucraina tra i temi affrontati