Papa Leone XIV al Quirinale da Mattarella il corteo con i corazzieri attraversa Roma
Delegazione ufficiale con Tajani e Mantovano all’uscita dal Vaticano. Francesco era salito al Colle nel 2013 per Napolitano e nel 2017 per Mattarella. 🔗 Leggi su Repubblica.it
#PapaLeoneXIV, visita ufficiale al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del #Quirinale Speciale a cura del #TG2000 e di #TV2000 Condotto da Gennaro Ferrara Domani #14ottobre dalle ore 10.15 in diretta Canale 28 157 Sky App # - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - La giornata di #PapaLeoneXIV. Videomessaggio per la Giornata Missionaria Mondiale #13ottobre #PapaLeone #LeoneXIV #Papa #Prevost #GiornataMissionariaMondiale #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X
Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Presente anche Meloni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV in visita al Quirinale per incontrare Mattarella. Si legge su tg24.sky.it
Papa Leone XIV in visita ufficiale dal presidente Mattarella. La diretta video - Papa Leone XIV si reca in visita ufficiale al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale e gli dona una copia autografata dell'esortazione apostolica «Dilexi te». Da video.corriere.it
I Papi tornano al Quirinale, da Pio XII a Francesco - Stamane Papa Leone XIV sarà ricevuto al Quirinale, ospite del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Segnala acistampa.com