Papa Leone XIV accolto da Mattarella al Quirinale

14 ott 2025

Dopo il saluto del Presidente della Repubblica, il Pontefice è stato accolto con l'esecuzione musicale degli inni: prima quello del Vaticano poi quello italiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

