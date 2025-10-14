Papa Leone XIV accolto da Mattarella al Quirinale
Dopo il saluto del Presidente della Repubblica, il Pontefice è stato accolto con l'esecuzione musicale degli inni: prima quello del Vaticano poi quello italiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Riporta ilgazzettino.it
