Papa Leone | Non ci facciamo affascinare da modelli fluidi e massificanti – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 “Non lasciamoci affascinare da modelli massificanti e fluidi, che promuovono solo una parvenza di libertà, per rendere poi invece le persone dipendenti da forme di controllo come le mode del momento, le strategie di commercio o altro”. Lo ha sottolineato il Pontefice Leone XIV parando al Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita ufficiale in Italia. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

