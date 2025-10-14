Papa Leone incontra Mattarella | Rapporti improntati ad amicizia e collaborazione
“ Come Vescovo di Roma e Primate d’Italia, per me è significativo rinnovare, con questa visita, il forte legame che unisce la Sede di Pietro al popolo italiano, che Lei rappresenta, nel quadro dei cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l’Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione. Si tratta, del resto, di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo Paese. Ne scorgiamo i segni ad esempio nelle innumerevoli chiese e nei campanili che ne costellano il territorio, spesso veri e propri scrigni d’arte e di devozione, in cui la creatività innata di questo popolo, unita alla sua fede genuina e solida, ci ha consegnato la testimonianza di tanta bellezza: artistica, certamente, ma soprattutto morale e umana”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Papa Leone XIV al #Quirinale, questa mattina, per la sua prima visita di Stato al Presidente della Repubblica #Mattarella. “Scintilla di speranza in Medio Oriente, ora disarmare animi e parole” – ha detto il Capo dello Stato. Il Pontefice ha espresso “sincera ami - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV in visita di Stato al Quirinale Mattarella: "Due Stati unica possibilità di pace" #EuropeNews - X Vai su X
Al Quirinale il presidente Mattarella incontra Papa Leone XIV: pace e cooperazione al centro del colloquio - Sono inevitabilmente i grandi temi internazionali, la pace e le guerre, ma anche il rispetto dei diritti, la povertà, le migrazioni, a dominare la prima visita ufficiale di Papa Prevost al Quirinale. Come scrive tg.la7.it
Papa Leone da Mattarella, il fair play Vaticano-Italia e la convergenza sulla pace - Gli scenari internazionali sono stati al centro degli interventi: il pontefice ha ricordato gli appelli inascoltati di Benedetto XV duran ... Riporta editorialedomani.it
Papa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Come scrive ilgazzettino.it