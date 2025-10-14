Papa Leone è furioso per quell’uomo che ha fatto la pipì sull’altare di San Pietro un sacrilegio Ha ordinato un rito riparatore e ha sgridato il cardinale Gambetti I retroscena
“Quando Papa Leone XIV, che smanetta sul suo pc fino a serata inoltrata, ha visto il video della pis**ina sull’ altare di San Pietro ha ruggito furiosamente”. Con queste parole, il sito Dagospia rivela i retroscena del clima in Vaticano dopo l’incredibile atto di profanazione avvenuto venerdì mattina nel cuore della Basilica. Un episodio che non ha solo offeso un luogo sacro, ma ha messo a nudo una fragilità nella sicurezza che, Oltretevere, sta creando tensioni altissime. Le immagini, riprese dai turisti e diffuse per primo da Il Tempo, sono inequivocabili: un uomo scavalca le barriere, sale sull’Altare della Confessione, sotto il monumentale Baldacchino del Bernini, si cala i pantaloni e urina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
