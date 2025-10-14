Papa Leone colloquio privato al Quirinale con il presidente Mattarella

Affaritaliani.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel frattempo, le delegazioni vaticana e italiana si recano nella Sala del Druso per il colloquio parallelo. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

papa leone colloquio privato al quirinale con il presidente mattarella

© Affaritaliani.it - Papa Leone, colloquio privato al Quirinale con il presidente Mattarella

Scopri altri approfondimenti

papa leone colloquio privatoPapa Leone XIV, al Quirinale l’incontro con Mattarella - Papa Leone XIV è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si legge su lapresse.it

papa leone colloquio privatoIl Papa lascia il Vaticano per la visita al Quirinale, alle 11 l'incontro con il presidente Mattarella: imponenti misure di sicurezza - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Segnala ilmattino.it

papa leone colloquio privatoPapa Leone accolto da Mattarella al Quirinale: il programma della visita di Stato - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Papa Leone XIV arrivato nel Palazzo del Quirinale dove è arrivata anche la presidente del ... Da gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Colloquio Privato