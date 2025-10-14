Papa Leone arrivato al Quirinale accolto da Mattarella
(LaPresse) – Papa Leone XIV, accompagnato da 12 corazzieri in moto e 32 a cavallo, è arrivato al Quirinale per la visita ufficiale al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato lo ha accolto nel cortile d’Onore. Dopo gli onori l’esecuzione degli Inni nazionali pontificio e italiano, Papa Leone XIV e Mattarella hanno raggiunto la sala del Bronzino per le foto ufficiali davanti alle bandiere e la presentazione delle rispettive delegazioni. Il colloquio privato tra Santo Padre e il Presidente della Repubblica nello Studio alla Vetrata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
