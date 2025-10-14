(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente Mattarella nel Cortile d'Onore con gli Onori militari. Dopo aver effettuato una sosta alla Cappella dell'Annunziata, il Presidente e il Papa hanno raggiunto la Sala degli Specchi dove hanno incontrato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, con i rispettivi Segretari Generali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papa Leone al Quirinale con Mattarella stringe la mano a Meloni e Ministri