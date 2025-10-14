Papa Leone al Quirinale con Mattarella stringe la mano a Meloni e Ministri
(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2025 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Palazzo del Quirinale Sua Santità Leone XIV, in Visita Ufficiale. Papa Leone XIV è stato accolto dal Presidente Mattarella nel Cortile d'Onore con gli Onori militari. Dopo aver effettuato una sosta alla Cappella dell'Annunziata, il Presidente e il Papa hanno raggiunto la Sala degli Specchi dove hanno incontrato il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, con i rispettivi Segretari Generali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Papa Leone da Mattarella, il fair play Vaticano-Italia e la convergenza sulla pace Vai su X
Papa Leone XIV al #Quirinale, questa mattina, per la sua prima visita di Stato al Presidente della Repubblica #Mattarella. “Scintilla di speranza in Medio Oriente, ora disarmare animi e parole” – ha detto il Capo dello Stato. Il Pontefice ha espresso “sincera ami - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone XIV al Quirinale, Mattarella: legame imprescindibile tra Santa Sede e Italia - Il Papa: "La Chiesa Cattolica e lo Stato Italiano collaborano per il bene comune, a servizio della persona umana, la cui dignità inviolabile deve sempre stare al primo posto nei processi decisionali" ... rainews.it scrive
Il Papa “Primate d'Italia” al Quirinale - Leone XIV va da Sergio Mattarella e non sorvola sui temi “sensibili” ... Come scrive ilfoglio.it
Il Papa al Quirinale, Leone attraversa Roma con 32 corazzieri a cavallo - Un tragitto di quattro chilometri attraversando le strade del centro storico di Roma scortato da un drappello di trentadue corazzieri a cavallo. ansa.it scrive