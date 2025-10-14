Papa Leone accolto da Mattarella al Quirinale | il programma della visita di Stato

Feedpress.me | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Papa Leone XIV arrivato nel Palazzo del Quirinale dove è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita di Papa Leone al Quirinale è una visita di Stato e, di conseguenza anche il cerimoniale sarà particolarmente complesso. Secondo programma, Leone ha lasciato alle 10:20 il Palazzo Apostolico in auto dal Cortile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

papa leone accolto da mattarella al quirinale il programma della visita di stato

© Feedpress.me - Papa Leone accolto da Mattarella al Quirinale: il programma della visita di Stato

Approfondisci con queste news

papa leone accolto mattarellaPapa Leone XIV al Quirinale accolto dal presidente Mattarella: la stretta di mano, poi il protocollo solenne - Papa Leone ha lasciato il Palazzo apostolico per recarsi in visita dal Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale. Da ilgazzettino.it

papa leone accolto mattarellaPapa Leone XIV, al Quirinale l’incontro con Mattarella - Papa Leone XIV è stato ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riporta lapresse.it

papa leone accolto mattarellaPapa Leone accolto da Mattarella al Quirinale: il programma della visita di Stato - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Papa Leone XIV arrivato nel Palazzo del Quirinale dove è arrivata anche la presidente del ... Come scrive gazzettadelsud.it

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone Accolto Mattarella