Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto Papa Leone XIV arrivato nel Palazzo del Quirinale dove è arrivata anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La visita di Papa Leone al Quirinale è una visita di Stato e, di conseguenza anche il cerimoniale sarà particolarmente complesso. Secondo programma, Leone ha lasciato alle 10:20 il Palazzo Apostolico in auto dal Cortile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone accolto da Mattarella al Quirinale: il programma della visita di Stato