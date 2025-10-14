Papa a Mattarella | forte legame tra Sede Pietro e popolo italiano

Roma, 14 ott. (askanews) - "Come Vescovo di Roma e Primate d'Italia, per me è significativo rinnovare, con questa visita, il forte legame che unisce la Sede di Pietro al Popolo italiano, che Lei rappresenta, nel quadro dei cordiali rapporti bilaterali che intercorrono tra l'Italia e la Santa Sede, stabilmente improntati a sincera amicizia e fattiva mutua collaborazione". Così Papa Leone nel suo saluto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella iniziando il suo discorso al Quirinale. "Si tratta, del resto, di un felice connubio che ha le sue radici nella storia di questa Penisola e nella lunga tradizione religiosa e culturale di questo Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa a Mattarella: forte legame tra Sede Pietro e popolo italiano

