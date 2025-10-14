Paolo Taormina ucciso a Palermo | in un video il killer con la pistola in mano ripresa anche la fuga in auto

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso i momenti precedenti e successivi all'omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, assassinato a Palermo. In alcune immagini acquisite dagli inquirenti si vedrebbe il 28enne Gaetano Maranzano, presunto assassino del ragazzo, con la pistola in mano. Immortalata anche la fuga in auto a bordo di una Lancia Y scura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

