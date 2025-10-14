Paolo Taormina ucciso a Palermo | autopsia conferma colpo a bruciapelo il padre | Voglio incontrare killer

Fanpage.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voglio sapere perché ha sparato a mio figlio”: il padre di Paolo Taormina parla dopo l’autopsia che conferma il colpo a bruciapelo con un proiettile alla testa. Il 21enne è stato ucciso sabato notte davanti al locale di famiglia. Domani l’udienza di convalida del fermo dell’assassino Gaetano Maranzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

