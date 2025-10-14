Paolo Taormina l’autopsia conferma | morto per colpo pistola alla nuca

Periodicodaily.com | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub, conferma che ad ucciderlo è stato il colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca. L'esame è stato eseguito oggi, martedì 14 ottobre, all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

