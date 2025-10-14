Paolo Taormina l’autopsia conferma | morto per colpo pistola alla nuca
(Adnkronos) – L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub, conferma che ad ucciderlo è stato il colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata alla nuca. L'esame è stato eseguito oggi, martedì 14 ottobre, all'Istituto di Medicina legale del Policlinico di Palermo. Nella . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
TELE ONE. . Sui social impazzano le immagini di Paolo Taormina postate dai suoi amici. Centinaia di messaggi di affetto per il ragazzo ucciso per avere fermato una rissa a Palermo ? - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, omicidio Paolo Taormina: l’assassino confessa e spuntano nuovi dettagli dalle telecamere - X Vai su X
Palermo, omicidio di Paolo Taormina. Autopsia conferma: “Morto per un colpo di pistola alla nuca” - mortem sulla vittima confermano la dinamica dei fatti L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso ... Come scrive rainews.it
Paolo Taormina, come è morto. L'autopsia: «Colpo di pistola alla testa da distanza ravvicinata» - L'autopsia eseguita sul corpo di Paolo Taormina, il ragazzo palermitano di 21 anni ucciso sabato notte davanti al suo pub, conferma che ad ucciderlo è stato il colpo di pistola ... Si legge su leggo.it
Paolo Taormina ucciso con un colpo di pistola, lo ha stabilito la Tac oggi l’autopsia - Dopo i dubbi durati un’intera giornata arriva la prima conferma. Lo riporta blogsicilia.it