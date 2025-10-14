Paolo Taormina la sorella | Gaetano Maranzano? L' ho riconosciuto aveva una faccia aggressiva e mi aveva colpita Caccia ai complici
Colpi di bottiglia, attimi di panico, spari. Gente che si perde tra la folla, che fugge, che insegue. Scene di ordinaria follia allo Zen di Palermo. E giovani che in quel caos perdono la vita, il. 🔗 Leggi su Leggo.it
Argomenti simili trattati di recente
TELE ONE. . Sui social impazzano le immagini di Paolo Taormina postate dai suoi amici. Centinaia di messaggi di affetto per il ragazzo ucciso per avere fermato una rissa a Palermo ? - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, omicidio Paolo Taormina: l’assassino confessa e spuntano nuovi dettagli dalle telecamere - X Vai su X
Paolo Taormina, la sorella: «Gaetano Maranzano? L'ho riconosciuto, aveva una faccia aggressiva e mi aveva colpita». Caccia ai complici - Gente che si perde tra la folla, che fugge, che insegue. Come scrive msn.com
Sorella di Paolo Taormina accusa Gaetano Maranzano, rivelazione sull'inseguimento: "Mi ha puntato la pistola" - La sorella Sofia ricorda l’omicidio: "Gaetano Maranzano non passava inosservato, puntava la pistola anche su di me" ... Si legge su virgilio.it
La sorella di Paolo Taormina: “Gaetano Maranzano ha puntato la pistola anche su di me” - "Gaetano Maranzano, 28 anni, reo confesso dell'omicidio, che prima spara a Paolo e poi rivolge la pistola verso la sorella. Si legge su blitzquotidiano.it