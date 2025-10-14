Paolo Siani all’Ite Amabile per ricordare Giancarlo

Tempo di lettura: < 1 minuto Quaranta anni fa il barbaro assassinio del giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani, punito con la morte dalla camorra per aver scritto semplicemente la verità sulla cattura del boss di Torre Annunziata, Valentino Gionta. Il fratello Paolo, medico ed ex parlamentare, venerdì mattina alle ore 11 incontrerà gli studenti dell’Ite Amabile di Avellino. Appuntamento nell’aula magna del complesso scolastico di via Morelli e Silvati. Ad introdurre i lavori, la dirigente Antonella Pappalardo. L’introduzione, invece, è affidata a Davide Perrotta, referente in Irpinia di Libera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paolo Siani all’Ite Amabile per ricordare Giancarlo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Domani, primo appuntamento della tappa torinese del viaggio in memoria di Giancarlo Siani, con Sigfrido Ranucci, Paolo Siani e tanti altri ospiti! Premio Roberto Morrione Libera Contro le Mafie Fondazione Giancarlo Siani Onlus - facebook.com Vai su Facebook

Giancarlo Siani, 40 anni dopo l’omicidio, suo fratello Paolo racconta gli anni passati a ricordare - Lì trova Achille e al Pelide, l'eroe che scelse una vita breve ed epica, si rivolge con parole di ammirazione e stima, ... Si legge su fanpage.it

Paolo Siani maestro di Pediatria - A Paolo Siani, primario di pediatria dell’ospedale Santobono di Napoli e già vicepresidente della Commissione Infanzia e adolescenza della Società scientifica è stato attribuito il prestigioso ... Come scrive ilmattino.it

40 anni fa l'omicidio di Siani, 'il suo ricordo è vivo' - Sono passati quarant'anni da quella notte, da quando la camorra uccise il cronista del Mattino Giancarlo Siani, a soli 26 anni. Segnala ansa.it