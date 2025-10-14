Paolini il vantaggio su Rybakina è più grande di quel che sembra Le Finals sono vicine

Jasmine debutta giovedì a Ningbo contro Kudermetova: il gioco degli scarti è un elemento a suo favore nella corsa per Riad. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini, il vantaggio su Rybakina è più grande di quel che sembra... Le Finals sono vicine

