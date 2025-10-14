Un episodio di profanazione senza precedenti (fino a ora) ha scosso la Basilica di San Pietro, spingendo papa Leone XIV a ordinare con urgenza un rito penitenziale riparatorio. Venerdì scorso, un turista ha urinato sull’altare maggiore della Confessione, il luogo più sacro della cristianità cattolica, spogliandosi davanti a pellegrini e turisti prima di essere bloccato dal personale di sicurezza. La reazione del Pontefice non si è fatta attendere. Durante un incontro privato con il cardinale Mauro Gambetti, arciprete della Basilica vaticana, descritto da fonti vicine al Papa come “a dir poco tempestoso”, Leone XIV ha manifestato la sua profonda costernazione e ha imposto la celebrazione immediata di un rito di riparazione per restaurare la santità del luogo e chiedere perdono a Dio per l’ingiuria subita. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Panico in Vaticano: turista nudo sull’altare di San Pietro e il Papa (furioso) ordina rito riparatorio