Panico a Rovellasca sangue e grida | ragazzo inseguito con una mazza chiodata in stile ' Arancia Meccanica'
Scene da “Arancia Meccanica” ieri sera, lunedì 13 ottobre, a Rovellasca. Erano circa le 21 quando una rissa violentissima ha sconvolto il centro del paese, tra piazza Risorgimento e il parcheggio del Caffè 900. Un 17enne di origini ugandesi, già noto alle forze dell’ordine, ha impugnato una mazza. 🔗 Leggi su Quicomo.it
