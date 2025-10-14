Palumbo e Di Mariano destini incrociati

Destini incrociati. La storia del calcio ne è piena, soprattutto se si parla di intrecci di mercato, momenti iconici, affari sfumati o difficilmente pensabili, tanto da risultare sorprendenti una volta conclusi. A ripensare a quanto accaduto in un caldissimo luglio nel quale il Modena ripartiva da Sottil e il Palermo dal vincente Inzaghi, beh, c’era da aspettarselo che questo strano destino non si sarebbe fermato certo lì. Canarini e rosanero stanno apprezzando Di Mariano e Palumbo, la miglior trattativa possibile affinché il centrocampista napoletano potesse ambire a realizzare i suoi sogni e il figlio di Palermo potesse ricominciare a vivere da protagonista seppur lontano da casa sua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palumbo e Di Mariano, destini incrociati

Palumbo e Di Mariano, destini incrociati - Il primo è diventato grande in giallobù e ora sogna la A con i rosanero. Riporta ilrestodelcarlino.it

Il Resto del Carlino: “Palumbo e Di Mariano, destini incrociati” - Alessandro Troncone su Il Resto del Carlino racconta l’intreccio tra Di Mariano e Palumbo: due destini incrociati tra Modena e Palermo, due percorsi diversi ma la stessa voglia di riscatto e successo ... Si legge su ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Modena, Di Mariano mette da parte il cuore” - Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport racconta l’ascesa di Checco Di Mariano, ex Palermo oggi protagonista nel Modena di Sottil. Riporta ilovepalermocalcio.com