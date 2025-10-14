Palma Campania controlli sulle armi | 42enne arrestato con pistola rubata e oltre 600 munizioni

Durante una perquisizione in casa, i Carabinieri trovano armi irregolari, munizioni e coltelli. L’uomo, incensurato, è in attesa di giudizio. PALMA CAMPANIA – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione di Palma Campania sui detentori di armi. Durante una perquisizione in un’abitazione del posto, i militari hanno arrestato un 42enne incensurato per detenzione illegale di armi. La perquisizione: armi regolari e materiale sospetto. Nel corso del controllo, i carabinieri hanno rinvenuto i tre fucili e le due pistole che l’uomo deteneva regolarmente. Ma l’ispezione ha portato alla luce anche altro materiale non dichiarato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it