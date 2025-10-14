Si è conclusa la 47esima edizione dell’ Autunno Ciarlasco. Gioia palpabile, divertimento e sorrisi sono stati gli ingredienti di una giornata molto riuscita, coronamento di un evento che ormai travalica i confini regionali. La Corsa delle oche è stata vinta dal Canton dela Betula mentre il Canton dal Piaseou si è aggiudicato il Palio. "Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa festa: i cantoni ciarlaschi, la Proloco, la Prefettura e la Questura di Milano, le forze dell’ordine, la polizia locale di Lacchiarella, Buccinasco e Cesano, la Protezione civile di Lacchiarella e di Città Metropolitana, l‘associazione carabinieri di Lacchiarella, Basiglio e Pieve Emanuele, le Giacche verdi, gli operai e i dipendenti comunali, la Croce bianca, Inshow di Loris Ziliani, l’incontenibile Gianluca Cattoni, voce narrante del palio, Giorgio e Rossana Mussi "per la collaborazione, la sinergia e la pazienza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palio delle oche, grande successo (e critiche)