Palestra Juventus | Atalanta di fronte ad un bivio in vista della prossima estate Le due strade della Dea dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005

Palestra Juventus: Atalanta dinanzi ad un bivio per la prossima estate. Ci sono due strade dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005. Un’esplosione di talento che mette in imbarazzo l’Atalanta e che accende il calciomercato. La prestazione sontuosa di Marco Palestra con l’Under 21 è solo l’ultima conferma di un avvio di stagione da predestinato. Come riporta Gazzetta.it, l’esterno del Cagliari sta bruciando le tappe, e per la Dea, che ne detiene il cartellino, si profila un doloroso bivio estivo. Un talento che esplode: assist e Nazionale maggiore nel mirino. L’impatto di Marco Palestra, esterno classe 2005, con la Serie A è stato devastante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juventus: Atalanta di fronte ad un bivio in vista della prossima estate. Le due strade della Dea dopo l’esplosione dell’esterno classe 2005

? Le prestazioni di #Palestra non sono passate inosservate alla dirigenza della #Juventus, che lo considera un investimento in prospettiva. Valutato 20M€, oggi l'ostacolo principale è rappresentato dall'#Atalanta, che ha intenzione di riportarlo a Bergamo - X Vai su X

